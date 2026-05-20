A Civitanova, tre donne di età diversa sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza mentre sottraevano dei vassoi dal forno Gazzani. I vassoi contenevano dolci destinati alla Caritas, un'organizzazione benefica. Le tre donne hanno portato via tutto il cibo senza autorizzazione. La polizia sta analizzando le immagini per identificare le responsabili e chiarire i dettagli dell’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti e i volontari della Caritas della zona.

CIVITANOVA Inquadrate dalla telecamera mentre rubano il cibo destinato alla Caritas: tre donne di diversa età, hanno preso tutto. È rimasto sbigottito Franco Gazzani, titolare dell’omonimo e conosciutissimo forno di via Dante, nel guardare le immagini del proprio impianto di videosorveglianza. L’accaduto Su un tavolo esterno del locale, domenica sera, c’erano 8 vassoi contenenti paste, maritozzi, sandwich e pizze rimaste invendute. Prodotti freschi di giornata che i dipendenti della Gazzani, come ogni dì, confezionano prima della chiusura per donarli a chi ne ha bisogno. A ritirare i vassoi, i volontari e le volontarie della Caritas di Civitanova e Porto Potenza. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Civitanova, tre donne rubano i vassoi dal forno Gazzani: portati via i dolci destinati alla Caritas

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