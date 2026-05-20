Cittadella Pc Mosaico | Non capiamo il trionfalismo dell’Amministrazione

A Cittadella, il gruppo politico Pc Mosaico critica le dichiarazioni dell’Amministrazione riguardo alla riapertura di Piazza Cittadella. La sindaca ha definito l’evento come un successo, ma il gruppo si è detto perplesso di fronte al tono trionfale usato dall’amministrazione e dalla stessa sindaca. Secondo loro, questa posizione appare eccessiva rispetto alla situazione reale. La discussione si concentra sulle modalità di comunicazione dell’ente e sul senso complessivo dell’operazione di riqualificazione.

«Il trionfalismo dell'Amministrazione e della sindaca in particolare, è completamente fuori luogo. La sindaca Tarasconi dice che avere “ripreso” Piazza Cittadella è un successo. Riavere la piazza nello stato attuale è la migliore conferma del fallimento dell'iniziativa, all'epoca presentata come. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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