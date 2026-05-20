Cinque secoli prima di Sinner | la storia dell’abate di Salò che dopo una lite mise per iscritto le regole del tennis
Nella città di Salò, sulle rive del lago di Garda, si racconta di un abate vissuto circa cinque secoli prima di un noto tennista contemporaneo. Dopo una discussione con altri, l’abate decise di mettere per iscritto alcune regole che riguardavano un gioco simile al tennis. Questi scritti rappresentano uno dei primi tentativi di formalizzare le norme di uno sport che ancora oggi mantiene tracce di quelle origini. La storia si intreccia con il passato di questa località, cercando di recuperare le radici di uno sport diffuso nel mondo.
A Salò, sul lago di Garda, il tennis prova a riscrivere la propria storia. O forse a ricordarla. Nel pieno della “Sinner mania” che sta travolgendo l’Italia dopo il trionfo di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma — cinquant’anni dopo Adriano Panatta — il MuSa Museo di Salò dedica un incontro a quello che viene considerato il primo teorico della racchetta: Antonio Scaino, abate bresciano del Cinquecento che mise per iscritto le regole del tennis ante litteram. Sabato 23 maggio, alle 16, il museo ospiterà infatti l’incontro “ Il Giuoco della palla di Antonio Scaino da Salò. Lo sport come attività formativa ed educativa ”, organizzato nel contesto delle celebrazioni “Magnifica Patria 1426-2026”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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