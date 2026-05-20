Cinque acconciature perfette per la stagione dei matrimoni
Con l’arrivo della stagione dei matrimoni, molte persone cercano ispirazioni per le acconciature primaverili. Recentemente, sono state condivise diverse idee di stile provenienti da eventi di moda e spettacolo sulla Croisette. Queste acconciature sono state proposte come opzioni adatte sia per le spose che per le invitate. Le tendenze si concentrano su dettagli eleganti e pratici, ideali per le occasioni di festa in questa stagione.
Dalla Croisette arrivano ispirazioni per le acconciature primaverili, perfette per la stagione dei matrimoni. L’ultima è quella di Bella Hadid, che al Festival di Cannes ha accompagnato l’abito Prada con uno chignon sleek dalla costruzione quasi architettonica: tiratissimo sulla testa e chiuso in un nodo a forma di otto, lucido e minimale, perfetto esempio di quell’estetica “quiet luxury bridal” che sta conquistando spose e invitate. Da qui parte la selezione delle acconciature da tenere d’occhio per i matrimoni della primavera-estate 2026: styling eleganti ma meno rigidi rispetto al passato, capaci di resistere per ore tra cerimonia, aperitivo e dancefloor. 🔗 Leggi su Amica.it
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