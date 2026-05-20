Con l’arrivo della stagione dei matrimoni, molte persone cercano ispirazioni per le acconciature primaverili. Recentemente, sono state condivise diverse idee di stile provenienti da eventi di moda e spettacolo sulla Croisette. Queste acconciature sono state proposte come opzioni adatte sia per le spose che per le invitate. Le tendenze si concentrano su dettagli eleganti e pratici, ideali per le occasioni di festa in questa stagione.

Dalla Croisette arrivano ispirazioni per le acconciature primaverili, perfette per la stagione dei matrimoni. L’ultima è quella di Bella Hadid, che al Festival di Cannes ha accompagnato l’abito Prada con uno chignon sleek dalla costruzione quasi architettonica: tiratissimo sulla testa e chiuso in un nodo a forma di otto, lucido e minimale, perfetto esempio di quell’estetica “quiet luxury bridal” che sta conquistando spose e invitate. Da qui parte la selezione delle acconciature da tenere d’occhio per i matrimoni della primavera-estate 2026: styling eleganti ma meno rigidi rispetto al passato, capaci di resistere per ore tra cerimonia, aperitivo e dancefloor. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cinque acconciature perfette per la stagione dei matrimoni

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