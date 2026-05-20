Cinquanta firme per Fumagalli | professionisti medici docenti e manager a sostegno di Orizzonte
Nel rush finale della campagna elettorale, più di cinquanta professionisti, medici, docenti e manager di Lecce hanno firmato pubblicamente a favore di Mauro Fumagalli come candidato sindaco. Le firme sono state raccolte da cittadini che desiderano esprimere il loro sostegno alla candidatura, senza indicare altri dettagli sui motivi o sulle modalità di questa iniziativa. La loro adesione si inserisce in un momento di grande fermento politico locale, con diverse forze che si preparano alle elezioni.
Sono oltre 50 le firme di noti lecchesi che hanno scelto di uscire allo scoperto nel rush finale della campagna elettorale per sostenere la candidatura a sindaco di Mauro Fumagalli. Il loro nome è stato apposto in calce al manifesto dal titolo "Lecco che unisce, Lecco che costruisce comunità". 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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