Cinquanta firme per Fumagalli | professionisti medici docenti e manager a sostegno di Orizzonte

Da leccotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel rush finale della campagna elettorale, più di cinquanta professionisti, medici, docenti e manager di Lecce hanno firmato pubblicamente a favore di Mauro Fumagalli come candidato sindaco. Le firme sono state raccolte da cittadini che desiderano esprimere il loro sostegno alla candidatura, senza indicare altri dettagli sui motivi o sulle modalità di questa iniziativa. La loro adesione si inserisce in un momento di grande fermento politico locale, con diverse forze che si preparano alle elezioni.

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Sono oltre 50 le firme di noti lecchesi che hanno scelto di uscire allo scoperto nel rush finale della campagna elettorale per sostenere la candidatura a sindaco di Mauro Fumagalli. Il loro nome è stato apposto in calce al manifesto dal titolo "Lecco che unisce, Lecco che costruisce comunità". 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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