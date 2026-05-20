Cinquanta firme per Fumagalli | professionisti medici docenti e manager a sostegno di Orizzonte

Nel rush finale della campagna elettorale, più di cinquanta professionisti, medici, docenti e manager di Lecce hanno firmato pubblicamente a favore di Mauro Fumagalli come candidato sindaco. Le firme sono state raccolte da cittadini che desiderano esprimere il loro sostegno alla candidatura, senza indicare altri dettagli sui motivi o sulle modalità di questa iniziativa. La loro adesione si inserisce in un momento di grande fermento politico locale, con diverse forze che si preparano alle elezioni.

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