All’istituto alberghiero Minuto di Marina di Massa si è svolto un evento che ha unito il piacere della cucina a quello dello spettacolo. La Delegazione Apuana dell’Accademia Italiana della Cucina ha organizzato una serata dedicata alla cultura culinaria, con protagonisti piatti tradizionali e momenti di intrattenimento. La serata ha visto la partecipazione di studenti, docenti e appassionati, creando un’occasione di confronto tra tradizione e innovazione nel settore gastronomico.

Un matrimonio straordinario fra la buona tavola e lo spettacolo è stato celebrato all’ istituto alberghiero Minuto di Marina di Massa grazie alla Delegazione Apuana dell’Accademia Italiana della Cucina. Un viaggio nel tempo, fino alla Roma del primo secolo dopo Cristo per sviluppare il tema della cena di Trimalcione, organizzato sapientemente da due simposiarche, le socie accademiche Raffaella Cioppi e Vinicia Tesconi all’insegna di uno stupore che ha accompagnato tutta la serata. "Preparatevi a un viaggio conviviale tra storia, eccessi e meraviglia – ha introdotto così l’evento la delegata Beatrice Vannini –, dove il racconto accademico si trasformerà in puro intrattenimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cibo e cultura A tavola con Trimalcione

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