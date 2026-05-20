Cibo coccole sguardi | così un cane randagio interagisce con gli umani secondo un recente studio
Una recente ricerca condotta in India ha osservato il comportamento di un cane randagio nel suo rapporto con le persone. Lo studio, realizzato da una delle più note esperte nel campo del comportamento canino, si è concentrato sull’interazione tra l’animale e gli umani, analizzando le modalità di avvicinamento e le reazioni alle cure e agli sguardi. I ricercatori hanno documentato come il cane si comporta di fronte a cibo, carezze e contatto visivo, evidenziando alcune caratteristiche nelle sue risposte.
Una ricerca in India realizzata da una delle più grandi esperte del comportamento dei cani, la professoressa Anindita Bhadra del Dipartimento di Scienze Biologiche dell'Istituto Indiano di Educazione e Ricerca Scientifica di Kolkata, consente ora di conoscere quali sono le principali motivazioni che spingono un cane libero ad interagire con un essere umano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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