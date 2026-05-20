Ciak si impara Basta un video per candidarsi

La Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per la nona edizione del Premio “Storie di alternanza e competenze”, rivolta agli istituti scolastici del secondo ciclo e agli ITS Academy della regione. La partecipazione richiede la presentazione di un video che racconti esperienze di alternanza scuola-lavoro o di sviluppo di competenze. La scadenza per le iscrizioni è imminente e le scuole interessate possono inviare le proprie candidature secondo le modalità indicate.

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La Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest invita gli Istituti scolastici del secondo ciclo e gli ITS Academy del territorio a mettersi in gioco partecipando alla IX edizione del Premio “Storie di alternanza e competenze”. Promosso in collaborazione con Unioncamere e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il concorso rappresenta una vetrina d’eccellenza per valorizzare le competenze acquisite dai giovani nei percorsi di Formazione scuola-lavoro, nei tirocini e nell’ apprendistato. Per partecipare basterà un video. La sfida è semplice ed è pensata per valorizzare la creatività dei ragazzi: gli studenti (singoli o in gruppo) dovranno raccontare la propria esperienza formativa attraverso un breve e coinvolgente video della durata massima di 5 minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciak si impara. Basta un video per candidarsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "No alla violenza": ciak, si gira. Rete Viola si racconta in un videoA inizio anno dei questionari online per trovare le "parole giuste", poi il testo di una canzone e quattro interpreti. Ciak, si gira il furto: ecco il video che immortala il ladro nella pizzeriaSono le tre del mattino di domenica 26 aprile quando le telecamere di Maturo Lab, pizzeria di via del Centenario a Terni, immortalano il ladro che...