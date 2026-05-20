Chrome e Edge ti rubano 4GB di spazio

Negli ultimi mesi, diversi utenti hanno segnalato che i browser Chrome e Edge occupano circa 4 gigabyte di spazio sul disco rigido. Questa quantità di dati si accumula in modo consistente nel tempo, causando un aumento della quantità di memoria utilizzata dal sistema. Per liberare spazio, ci sono alcune procedure che permettono di eliminare i file temporanei e le cache generate dai due browser. Queste operazioni aiutano a mantenere il computer più libero e funzionante senza rallentamenti.

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ecco come eliminarli davvero Negli ultimi mesi molti utenti Windows stanno scoprendo una situazione piuttosto insolita: Google Chrome e Microsoft Edge scaricano automaticamente modelli di intelligenza artificiale direttamente sul computer, occupando anche più di 4 GB di memoria senza una richiesta esplicita. Il fenomeno riguarda soprattutto le nuove funzioni IA integrate nei browser moderni. Google utilizza componenti legati a Gemini Nano, mentre Microsoft sfrutta sistemi locali collegati a Copilot. L’idea è quella di elaborare alcuni dati direttamente sul dispositivo, migliorando privacy e velocità, ma il risultato pratico è che molti PC si ritrovano improvvisamente pieni di file pesanti salvati in background. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Chrome e Edge ti rubano 4GB di spazio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Edge sfida Chrome: in palio un milione e Mercedes per gli utentiMicrosoft ha messo in campo una strategia senza precedenti per incrementare la base utenti del proprio browser Edge, mettendo in palio un premio da... Chrome sotto attacco: 100 estensioni truffa rubano i tuoi accountOltre cento estensioni per il browser Chrome, distribuite attraverso il canale ufficiale di Google, sono state identificate come strumenti capaci di... Chrome e Edge ti rubano 4GB di spazio: ecco come eliminarli davveroC’è chi se ne accorge quasi per caso, magari controllando lo spazio libero sull’SSD e trovando improvvisamente diversi gigabyte spariti senza aver installato giochi, programmi pesanti o aggiornamenti ... msn.com Google sostiene il flusso(TG:e10838).sef - Results on X | Live Posts & Updates x.com Come Liberare 4GB di Memoria: Guida per Eliminare i File IA da Chrome e EdgeScopri come liberare 4GB di memoria eliminando i file IA da Chrome e Edge. Impara a fermare il download silenzioso, riprendere il controllo e liberare spazio sul tuo SSD senza complicazioni. tuttogratis.it Passato a Edge oggi, va bene? reddit