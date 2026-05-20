Chiuso sovraffollato e malato | il carcere al tempo di Meloni
Le carceri di oggi si presentano spesso in condizioni critiche, con celle allagate o sporche e corridoi pieni di rifiuti e cibo abbandonato. Le celle, definite “lisce” nel gergo penitenziario, sono ambienti oscuri dove si verificano situazioni problematiche. La presenza di sovraffollamento e di strutture malate caratterizza molti penitenziari, creando un quadro di criticità evidente nelle strutture detentive di questa fase.
Carceri Secondo il rapporto annuale di Antigone, le prigioni italiane versano in condizioni disumane: 8 mila detenuti in più in 4 anni Carceri Secondo il rapporto annuale di Antigone, le prigioni italiane versano in condizioni disumane: 8 mila detenuti in più in 4 anni Celle allagate o sporche. Corridoi con rifiuti e cibo per terra. Celle lisce, che nel gergo penitenziario significa spazi oscuri dove accadono cose brutte. Agenti infiltrati nelle prigioni, gestione parallela della sicurezza affidata alla Polizia penitenziaria, svilimento del ruolo di direttori ed educatori, chiusura del carcere alla società civile, migliaia di detenuti murati... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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