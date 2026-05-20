Chiuso sovraffollato e malato | il carcere al tempo di Meloni

Le carceri di oggi si presentano spesso in condizioni critiche, con celle allagate o sporche e corridoi pieni di rifiuti e cibo abbandonato. Le celle, definite “lisce” nel gergo penitenziario, sono ambienti oscuri dove si verificano situazioni problematiche. La presenza di sovraffollamento e di strutture malate caratterizza molti penitenziari, creando un quadro di criticità evidente nelle strutture detentive di questa fase.

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