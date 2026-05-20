Chiusano San Domenico sventati diversi tentativi di truffa agli anziani | decisiva la campagna informativa dei Carabinieri

Nel fine settimana, nel comune di Chiusano San Domenico, sono stati sventati almeno dieci tentativi di truffa ai danni di anziani. Gli autori delle truffe si sono presentati come falsi carabinieri, utilizzando la tecnica del “finto carabiniere”. Le vittime hanno riconosciuto la truffa e hanno chiamato immediatamente il 112, permettendo alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente. La campagna informativa dei Carabinieri si è rivelata decisiva nel prevenire ulteriori raggiri.

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Nel comune irpino almeno dieci episodi nel fine settimana con la tecnica del “finto carabiniere”. Le vittime hanno riconosciuto il raggiro e chiamato il 112. A Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, sono stati sventati diversi tentativi di truffa ai danni di persone anziane. Secondo quanto reso noto dai Carabinieri, nello scorso fine settimana sarebbero stati almeno dieci gli episodi registrati nel comune irpino. La tecnica utilizzata è quella ormai conosciuta del cosiddetto “finto carabiniere”. I truffatori contattano la potenziale vittima telefonicamente, spesso su utenza fissa, prospettando una falsa situazione di emergenza che riguarderebbe un familiare, generalmente un figlio o un nipote. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Chiusano San Domenico, sventati diversi tentativi di truffa agli anziani: decisiva la campagna informativa dei Carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ariano Irpino e Grottaminarda. Truffe agli anziani: raggiri sventati grazie alla campagna informativa dei CarabinieriAriano Irpino e Grottaminarda, tentativi di truffa agli anziani: Carabinieri intensificano la prevenzione contro il “finto carabiniere”. Chiusano San Domenico: decine di truffe agli anziani sventate grazie all’allerta dei CarabinieriNello scorso week end, nel comune di Chiusano San Domenico, sono stati almeno dieci i tentativi di truffa ad anziani. Chiusano San Domenico - Truffe agli anziani : Raggiri sventati grazie alla campagna informativa dei carabinieri& Nello scorso week end, nel comune di Chiusano San Domenico, sono stati almeno dieci i tentativi di truffa ad anziani. La tecnica è quella oramai nota del c.d. finto carabinieri che prospetta alla ... tusinatinitaly.it Chiusano San Domenico, sventati tentativi di truffa agli anziani: decisiva la campagna dei CarabinieriNel fine settimana a Chiusano di San Domenico sono stati segnalati almeno dieci tentativi di truffa ai danni di anziani con la tecnica del finto carabiniere. I malviventi, attraverso telefonate su u ... irpiniaoggi.it