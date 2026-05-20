A Chioggia, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito i parenti con una tenaglia, nonostante fosse soggetto a un divieto di avvicinamento. Secondo quanto riferito, i familiari si erano rifiutati di consegnargli del denaro, e lui avrebbe reagito con violenza. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto prontamente, portando all’arresto dell’uomo, che ora si trova in stato di fermo. La vicenda si è svolta nella giornata di ieri nella zona residenziale della città.

Eseguito a Chioggia un arresto per violazione del divieto di avvicinamento e maltrattamenti in famiglia: un uomo è stato fermato dopo aver minacciato e aggredito i propri familiari per ottenere denaro, nonostante fosse già destinatario di provvedimenti restrittivi. Intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera di venerdì scorso la Volante del Commissariato di PS di Chioggia è stata inviata presso un’abitazione della città a seguito di una segnalazione di lite familiare in corso. Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato una situazione di forte tensione tra i membri della famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chioggia, familiari si rifiutano di dargli denaro e lui li aggredisce con una tenaglia: arrestato

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