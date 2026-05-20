Chieti Fc 1922 pubblicate le motivazioni degli 11 punti di penalizzazione | Accordi verbali non validi

La Corte Federale d’Appello ha reso note le motivazioni dietro la penalizzazione di 11 punti assegnata al Chieti Fc 1922. La decisione si basa sul fatto che gli accordi verbali coinvolti non sono considerati validi secondo le norme federali, portando alla sanzione. Questa penalizzazione ha effetti rilevanti sulla classifica della squadra e ha portato all'annuncio di un ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. La questione riguarda le procedure e la validità degli accordi sottoscritti.

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