Chieti Fc 1922 pubblicate le motivazioni degli 11 punti di penalizzazione | Accordi verbali non validi
La Corte Federale d’Appello ha reso note le motivazioni dietro la penalizzazione di 11 punti assegnata al Chieti Fc 1922. La decisione si basa sul fatto che gli accordi verbali coinvolti non sono considerati validi secondo le norme federali, portando alla sanzione. Questa penalizzazione ha effetti rilevanti sulla classifica della squadra e ha portato all'annuncio di un ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. La questione riguarda le procedure e la validità degli accordi sottoscritti.
La Corte Federale d’Appello ha depositato le motivazioni che hanno portato alla pesante penalizzazione di 11 punti inflitta al Chieti, una decisione che cambia radicalmente il quadro della stagione neroverde e che ora apre la strada al ricorso annunciato al Collegio di Garanzia del Coni. Dalle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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