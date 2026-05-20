Chiesa spogliata dell’oro rosso Tre denunciati

A Pavia e nell’Oltrepò sono continuati i furti di rame, coinvolgendo diverse aree della provincia. Le forze dell’ordine hanno portato a termine alcune operazioni che hanno permesso di recuperare circa 40 chili di materiale rubato. Nel corso delle indagini sono stati individuati e denunciati in stato di libertà tre uomini, ritenuti coinvolti nei furti. Le attività delle forze dell’ordine proseguono per identificare eventuali complici e capire l’entità complessiva delle azioni criminali.

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