Chiesa spogliata dell’oro rosso Tre denunciati
A Pavia e nell’Oltrepò sono continuati i furti di rame, coinvolgendo diverse aree della provincia. Le forze dell’ordine hanno portato a termine alcune operazioni che hanno permesso di recuperare circa 40 chili di materiale rubato. Nel corso delle indagini sono stati individuati e denunciati in stato di libertà tre uomini, ritenuti coinvolti nei furti. Le attività delle forze dell’ordine proseguono per identificare eventuali complici e capire l’entità complessiva delle azioni criminali.
(Pavia) Proseguono i furti di rame, sia in Oltrepò che nel Pavese. Ma le indagini per risalire ai responsabili hanno portato al recupero di 40 chili di refurtiva e alla denuncia, in stato di libertà, di tre uomini. L’esito delle attività d’indagine è stato reso noto ieri dal Comando provinciale dell’Arma. I carabinieri della Stazione di Santa Maria della Versa (Compagnia di Stradella) hanno fatto scattare tre deferimenti, per furto aggravato in concorso, nei confronti delle persone individuate come coinvolte nel furto che era stato messo a segno ai danni della chiesa di Montecalvo Versiggia. Dall’edificio di culto erano stati fatti sparire sette pluviali e tre raccordi in rame, provocando danni alla struttura oltre che l’ammanco del materiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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