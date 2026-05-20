Noemi Garofalo, madre di Manuela Villa, ha raccontato di aver trascorso 21 anni in una battaglia legale per ottenere il riconoscimento come madre della donna. La relazione tra Garofalo e il cantante Claudio Villa si è svolta in modo clandestino mentre quest’ultimo era impegnato con un’altra donna. La vicenda riguarda quindi una storia di nascita e riconoscimento, con una lunga battaglia legale alle spalle.

La relazione clandestina tra Claudio Villa e Noemi Garofalo è nata mentre il cantante era impegnato con Miranda Bonansea. La storia con la soubrette è stata resa nota successivamente, ma la donna è sempre stata molto discreta nel raccontarla e nel raccontarsi. Poco dopo la nascita della figlia Manuela, i due hanno preso strade diverse. La piccola Manuela cresce insieme alla madre ed al compagno Elio. Claudio Villa, nel 1973, si innamorò di Patrizia Baldi, che sposò in Campidoglio il 18 luglio 1975. La Garofalo invece riparte con il nuovo compagno Elio. La mamma di Manuela Villa ha tenuto nascosto alla figlia la reale paternità dichiarando che sarebbe stato commesso un errore nella trascrizione del cognome da parte del prete. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Manuela Villa, la mamma Noemi Garofalo (amante del papà Claudio): “Ci ho messo 21 anni di battaglia legare per essere riconosciuta come sua figlia”

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