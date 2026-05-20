. Questa sera – mercoledì 20 maggio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il programma torna a parlare della scomparsa di Riccardo Branchini. Il ragazzo è scomparso nel 2024 nei pressi della diga Furlo: tre settimane fa il sollievo della famiglia perché era arrivato il parere favorevole della Regione allo svuotamento della diga che finalmente avrebbe potuto fugare ogni dubbio e permettere di scoprire se il corpo del ragazzo è lì oppure no. Ora un nuovo stop: la diga non verrà svuotata, è incompatibile con la tutela della riserva naturale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 20 maggio 2026 su Rai 3

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Chi l'ha visto, stasera in tv le anticipazioni e i casi del 13 maggio 2026

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