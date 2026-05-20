chi ha vinto il grande fratello vip 2026 ieri sera il riassunto della puntata dai televoti flash alla proclamazione del vincitore

Ieri sera è andata in onda la finale del Grande Fratello Vip 2026, con la presentatrice che ha annunciato il nome del vincitore. La puntata si è aperta con i televoti flash che hanno decretato i finalisti, e durante la serata sono stati mostrati alcuni momenti salienti della permanenza dei concorrenti all’interno della casa. Dopo le ultime sfide, è arrivata la proclamazione ufficiale del vincitore, che ha ricevuto il premio durante la diretta. La serata si è conclusa con le reazioni dei protagonisti e i commenti finali.

Ilary Blasi ha proclamato il vincitore del GF Vip 2026: la puntata si è aperta con il verdetto del televoto tra Biancardi e Todaro, poi un'eliminazione dopo l'altra fino alla vittoria di un finalista Chi ha vinto il Grande Fratello Vip ieri sera, martedì 19 maggio 2026? Il reality si è conclu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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GFVIP: Alessandra Mussolini ha vinto grande fratello VIP nella puntata di ieri 2026

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