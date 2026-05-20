È venuta a mancare Irene Bozzi, madre del cantante noto come Pupo. Aveva una certa età e negli ultimi tempi aveva affrontato una malattia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato tristezza tra i fan e le persone che seguono con affetto il percorso del cantante. Irene Bozzi era conosciuta anche per il legame speciale che aveva con il figlio, che ha più volte parlato del loro rapporto in pubblico. La sua scomparsa ha generato molte reazioni di cordoglio sui social e tra i conoscenti.

La notizia della scomparsa di Irene Bozzi, madre di Pupo, ha commosso il pubblico che da anni segue con affetto il cantante. Enzo Ghinazzi, questo il suo vero nome, ha scelto di condividere il proprio dolore sui social, pubblicando parole che raccontano un legame profondo, fatto di ricordi, dedizione e una presenza materna che ha segnato la sua vita personale e artistica. La morte di Irene, avvenuta a 93 anni dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer, ha riportato l’attenzione sulla figura di una donna che, pur lontana dai riflettori, ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita e nella sensibilità del celebre artista. Chi era davvero Irene Bozzi? Qual era il rapporto con il figlio? E come ha affrontato la malattia che negli ultimi anni aveva cambiato la sua quotidianità? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi era Irene Bozzi, la mamma di Pupo: età, malattia e il legame speciale con il cantante

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