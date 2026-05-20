Chi è Marwin Schmitz possibile obiettivo della Juventus per la Next Gen in vista dell’estate

Marwin Schmitz, nato nel 2007, è un calciatore del settore giovanile di una squadra tedesca. È stato più volte monitorato da club europei di alto livello, tra cui la Juventus, che avrebbe valutato un possibile investimento per la squadra riserve. La società juventina avrebbe mostrato interesse nel suo profilo come possibile rinforzo per la formazione Next Gen. La sua posizione e le sue caratteristiche tecniche sono oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori. La trattativa potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

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