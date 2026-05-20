Chi è il nuovo portavoce di Lepore per l' ultimo anno di mandato
È stato annunciato il cambio al vertice della comunicazione del sindaco di Bologna. Il nuovo portavoce, incaricato di affiancare il primo cittadino per l'ultimo anno di mandato, è Saverio Migliari. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e si inserisce in un momento di transizione amministrativa. Migliari subentra a chi ha ricoperto questa funzione in passato, assumendo ora un ruolo di rappresentanza e supporto diretto al sindaco.
Cambio al vertice della comunicazione del sindaco di Bologna, Matteo Lepore. La scelta per il nuovo portavoce, chiamato ad accompagnare il primo cittadino nell'ultimo anno di mandato, è su Saverio Migliari.Il professionista prenderà servizio ufficialmente a Palazzo D’Accursio il prossimo 1°. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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