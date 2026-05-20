Chi è il nuovo portavoce di Lepore per l' ultimo anno di mandato

Da bolognatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato il cambio al vertice della comunicazione del sindaco di Bologna. Il nuovo portavoce, incaricato di affiancare il primo cittadino per l'ultimo anno di mandato, è Saverio Migliari. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e si inserisce in un momento di transizione amministrativa. Migliari subentra a chi ha ricoperto questa funzione in passato, assumendo ora un ruolo di rappresentanza e supporto diretto al sindaco.

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Cambio al vertice della comunicazione del sindaco di Bologna, Matteo Lepore. La scelta per il nuovo portavoce, chiamato ad accompagnare il primo cittadino nell'ultimo anno di mandato, è su Saverio Migliari.Il professionista prenderà servizio ufficialmente a Palazzo D’Accursio il prossimo 1°. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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