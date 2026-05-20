Chi è Alessandro Lomele il candidato del Pd tra i 13 arrestati nel blitz di Conversano

Tra i tredici arrestati nell'operazione che ieri, 19 maggio, ha smantellato il clan Panarelli di Conversano c'è un nome che stona con gli altri: Alessandro Lomele, 41 anni, nato e residente a Conversano, detto "celestino". Dipendente dell'Arif - l'Agenzia Regionale per le Irrigazioni e le Foreste. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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