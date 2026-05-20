Chi doveva sostituire Khamenei in Iran | il piano segreto di Usa e Israele

Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti e Israele avrebbero pianificato un'operazione segreta per rimuovere e sostituire il leader supremo iraniano, Ali Khamenei. La proposta sarebbe stata simile a quella portata avanti in Venezuela contro l'ex presidente Maduro. Non ci sono dettagli ufficiali sulle modalità dell’intervento né sulle persone coinvolte, ma si parla di un piano volto a cambiare la leadership in Iran. La notizia circola in ambienti di intelligence e analisti politici.

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Alla stregua dell’operazione Maduro in Venezuela, Donald Trump voleva colpire, rimuovere e rimpiazzare l’ormai ex Guida suprema di Teheran, Ali Khamenei. Il metodo? Più o meno simile: risolvere il problema in superficie, eliminando il rappresentante massimo del regime nazionale, per favorire l’ascesa al potere di un uomo più influenzabile al suo posto. Insomma, chiudere una volta per tutte i conti con il regime degli ayatollah per avviare una stagione di controllo sullo stato mediorientale storicamente meno ammaestrabile. E’ il New York Times a rivelare l'esistenza di questo piano segreto elaborato da Israele con la benedizione... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Chi doveva sostituire Khamenei in Iran: il piano segreto di Usa e Israele ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Iran, il piano segreto di Israele per uccidere Khamenei: telecamere hackerate, algoritmi e social network analysisRoma, 2 marzo 2026 - Tra le centinaia di civili rimasti uccisi negli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran figurerebbero anche... Piano segreto USA e Israele: Ahmadinejad al comando dell’Iran?? Punti chiave Come può Trump aver pianificato il ritorno di Ahmadinejad? Perché l'attacco israeliano del 28 febbraio mirava proprio all'ex... Chi doveva sostituire Khamenei in Iran: il piano segreto di Usa e IsraeleAlla stregua dell’operazione Maduro in Venezuela, Donald Trump voleva colpire, rimuovere e rimpiazzare l’ormai ex Guida suprema di ... iltempo.it Quarant'anni di dominio sull'Iran: chi era Khamenei e come è arrivato a governare?Parenti stretti e amici di Ali Khamenei dicono che suonava blurb, era interessato alla poesia e suonava. Queste erano caratteristiche che creavano un'immagine diversa di Khamenei rispetto agli altri ... it.euronews.com