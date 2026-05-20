Un evento particolare si è svolto recentemente, coinvolgendo chef Mario Sorrentino che ha preparato una torta speciale per un compleanno. La creazione, di forma ovale e dimensioni maxi, è stata decorata con fragoline di bosco disposte a tappeto rosso, arricchita con macaron e fiori. La festa si è svolta in un’atmosfera di festa, senza ulteriori dettagli sugli invitati o sul luogo. La torta ha attirato l’attenzione per la sua presentazione curata e originale.

Una crostata ovale formato maxi con tappeto rosso di fragoline di bosco decorata con macaron e fiori. Chiara Ferragni spegne le candeline. Sullo sfondo, il lago di Como. La torta, così come i vari pasti che accompagnano il “birthday lunch”, li firma Mario Sorrentino, personal chef napoletano che ha creato una società, Emmebiesse, perché “le richieste sono così tante che, per non perderle, abbiamo dovuto creare una struttura solida”, spiega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chef Mario Sorrentino, il party di compleanno per Chiara Ferragni

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