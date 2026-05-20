Il recente omicidio di un giovane ha portato alla luce le conseguenze di comportamenti violenti tra gli adolescenti. La vicenda ha fatto scalpore, evidenziando un clima di insensibilità e mancanza di empatia tra i più giovani. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto. La polizia ha già ascoltato alcuni testimoni e sta analizzando le immagini di videosorveglianza. La comunità si confronta con un episodio che ha scosso le certezze di un’intera generazione.

di Carmelo Zaccaria Che cosa vuoi dire a questa gang di ragazzini che all’alba di un mattino tetro e crudele sorprende, insegue, bracca Sako Bakari, bracciante maliano di 35 anni, ammazzandolo brutalmente? La procura di Taranto ha definito questo crimine, rendendolo se possibile ancora più atroce, un gesto irragionevole, compiuto per futili motivi, per distrarsi dall’accidia quotidiana. L’aggravante del pestaggio sta proprio nell’assenza di un movente esplicito, nel presentarsi come atto senza qualifica, arbitrario, spoglio di qualsiasi pretesa ideologica, derubricato a miserabile razzismo straccione; invece si è trattato di una miserabile carognata, una loffia smargiassata inferta ad un soggetto debole, innocuo, sprovveduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Che cosa dice il brutale assassinio di Sako Bakari su una generazione di adolescenti senza empatia

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