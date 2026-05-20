Nel 2025, la maison di lusso ha comunicato un incremento del 3% nel fatturato, segnando una crescita rispetto all'anno precedente. Nonostante il settore del lusso abbia attraversato un rallentamento a livello globale, la società ha mantenuto una tendenza positiva. La notizia è stata diffusa nel corso di una comunicazione ufficiale lo scorso lunedì. La crescita si verifica in un contesto di mercato che ha mostrato segnali di stabilità, anche in presenza di difficoltà generali.

Nonostante il rallentamento globale del comparto del lusso, lo scorso lunedì la maison Chanel ha reso noto che, nel 2025, ha registrato in realtà un aumento del fatturato. Ha infatti raggiunto i 19,3 miliardi di dollari (+3%), unitamente alla crescita di tutte le attività: lo si legge in un comunicato della maison fondata da Coco Chanel. Chanel annuncia un aumento delle vendite del 3%. Philippe Blondiaux, direttore finanziario, ha dichiarato che “Chanel ha realizzato una solida performance finanziaria nel 2025, trainata dalla crescita di tutte le sue attività. Questo risultato riflette il nostro costante impegno a investire nel nostro savoir-faire, nella nostra rete globale di boutique e nell’esperienza dei clienti”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chanel, nel 2025 la maison di lusso è cresciuta del 3%

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