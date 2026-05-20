Cgil Terni 130 anni della Camera del lavoro | nove giorni di eventi con Landini Pagliarulo concerti dibattiti e mostra storica

Da ternitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil di Terni festeggia i 130 anni della Camera del lavoro con una serie di eventi che si svolgono in nove giorni. Il programma include incontri pubblici, dibattiti, concerti e una mostra sulla storia dell’organizzazione. Tra gli ospiti previsti ci sono il segretario generale della Confederazione e rappresentanti locali. La manifestazione si tiene nel centro cittadino e coinvolge diverse location della zona. L’obiettivo è ricordare l’evoluzione dell’ente e il ruolo storico nel territorio.

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La Cgil di Terni celebra i 130 anni della Camera del lavoro con nove giorni di eventi tra incontri pubblici, approfondimenti, musica e memoria storica. Le iniziative si svolgeranno dal 21 maggio al 6 giugno nel quartiere Clai, dove si trova la sede dell’organizzazione sindacale in vico San. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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