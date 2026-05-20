Cervello i movimenti indotti dall' addome alla materia grigia

Da liberoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cervello non rimane completamente immobile all’interno del cranio. Anche in condizioni di completo riposo, in cui la persona è sveglia e immobile, si verifica un movimento minimo, di alcuni micrometri. Questi micro-movimenti sono legati ai movimenti dell’addome e coinvolgono la materia grigia cerebrale. La scoperta è stata fatta attraverso studi che hanno analizzato i movimenti cerebrali in soggetti inattivi. La ricerca contribuisce a capire meglio la dinamica interna del cervello durante lo stato di riposo.

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Il cervello non è completamente “fermo” dentro il cranio. Anche quando siamo svegli e immobili, può muoversi leggermente di pochi micrometri. Per anni si è pensato che questi movimenti dipendessero soprattutto dal battito cardiaco o dalla respirazione. Tuttavia, una nuova ricerca, come riportato sulla rivista scientifica Nature ha messo in discussione questa idea, mostrando un meccanismo diverso e sorprendente. Gli scienziati hanno osservato il cervello di topi svegli e liberi di muoversi usando tecniche di microscopia avanzata. I risultati hanno mostrato che i l movimento del cervello è strettamente legato alla locomozione, cioè al movimento del corpo, mentre non sembra dipendere direttamente dal battito cardiaco o dal respiro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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