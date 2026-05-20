Certificazione Unica errore dell’Inps sui pensionati | partito l’aggiornamento
L’Inps ha avviato l’aggiornamento delle Certificazioni Uniche inviate all’Agenzia delle Entrate, dopo aver riscontrato un errore riguardante i pensionati. L’ente ha già completato le correzioni, mentre l’Agenzia sta procedendo ad aggiornare le dichiarazioni precompilate dei contribuenti interessati. Questa operazione riguarda esclusivamente le certificazioni già trasmesse e coinvolge i dati relativi ai pensionati, con l’obiettivo di correggere eventuali imprecisioni riscontrate.
“L’ Inps ha già provveduto all’aggiornamento delle Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle Entrate, che sta ora procedendo al conseguente adeguamento delle dichiarazioni precompilate destinate ai contribuenti”. E’ quanto comunica l’istituto di previdenza in merito all’ errore registrato in circa 270mila Certificazioni Uniche di pensionati in cui non era stata correttamente compilata la casella dell’addizionale comunale. “Gli importi interessati risultano di entità estremamente contenuta e, nella maggior parte dei casi, inferiori alla soglia di rilevanza fiscale pari a 12 euro – aggiunge – L’Agenzia delle Entrate completerà le operazioni di aggiornamento nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
CERTIFICAZIONE UNICA INPS 2026 ATTENZIONE controlla subito questo documento
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