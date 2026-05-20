Certificazione Unica errore dell’Inps sui pensionati | partito l’aggiornamento

L’Inps ha avviato l’aggiornamento delle Certificazioni Uniche inviate all’Agenzia delle Entrate, dopo aver riscontrato un errore riguardante i pensionati. L’ente ha già completato le correzioni, mentre l’Agenzia sta procedendo ad aggiornare le dichiarazioni precompilate dei contribuenti interessati. Questa operazione riguarda esclusivamente le certificazioni già trasmesse e coinvolge i dati relativi ai pensionati, con l’obiettivo di correggere eventuali imprecisioni riscontrate.

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