Certificazione sostenibilità e cybersecurity Ecco i conti di Csqa

Da formiche.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CSQA, il principale ente di certificazione in Italia nel settore agroalimentare, ha visto aumentare i propri risultati finanziari di recente. L’azienda si occupa di verificare conformità e standard su prodotti e processi, con un focus su sostenibilità e sicurezza informatica. Le attività dell’organismo si rivolgono a diverse aziende del settore, che richiedono certificazioni per rispettare normative e promuovere pratiche più responsabili. I numeri aggiornati mostrano un incremento rispetto agli anni precedenti, confermando la crescita dell’ente nel mercato italiano.

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Crescono i conti di CSQA. Il primo organismo di certificazione in Italia nel settore agroalimentare e nel controllo e valorizzazione di prodotti Dop, Igt e Stg e attivo anche nella sostenibilità, servizi digitali e sicurezza IT, sanità e salute e formazione, che insieme a Formiche ha organizzato la scorsa settimana un dibattito sull’Intelligenza Artificiale, ha chiuso il 2025 con risultati economici che confermano un percorso di crescita solido e strutturato. Nel corso dello scorso anno, i ricavi complessivi hanno infatti raggiunto i 37,4 milioni di euro, con una crescita del 6,4% rispetto agli obiettivi di piano industriale. Particolarmente significativo il risultato del margine operativo lordo, che ha raggiunto i 2,6 milioni di euro, con un’incidenza percentuale del 6,9% sul valore dei ricavi. 🔗 Leggi su Formiche.net

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