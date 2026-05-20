Cerreto Sannita 101 piante di marijuana | denunciato un uomo

Durante un controllo antidroga nella zona di Cerreto Sannita, i Carabinieri hanno sequestrato 101 piante di marijuana coltivate in un terreno privato. Un uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Le piante sono state trovate in fase di crescita e sono state sottoposte a sequestro. L’operazione si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione del traffico di droga condotte dai militari nella zona.

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Cerreto Sannita, coltivava 101 piante di marijuana: denunciato un uomo dai Carabinieri nel corso di controlli antidroga. Cerreto Sannita, controlli antidroga nel Sannio. Proseguono le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, impegnati in controlli mirati sul territorio sannita. Nel corso di un servizio specifico, condotto con il supporto delle unità cinofile del Nucleo di Sarno, i militari hanno individuato un’ingente coltivazione di cannabis. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento. Rinvenute 101 piantine di marijuana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Cerreto Sannita, 101 piante di marijuana: denunciato un uomo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blitz in provincia, coltivava 101 piante di marijuana: denunciatoTempo di lettura: < 1 minutoNel corso di un servizio finalizzato al contrasto agli stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita... Coltivava piante di marijuana, denunciatoLe cannabacee erano pronte per essere messe a dimora, dove avrebbero ulteriormente prosperato grazie alle condizioni ambientali favorevoli.