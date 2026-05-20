Cerca di liberarsi della droga ma viene scoperto dalla polizia | scatta l' arresto

Da brindisireport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Villa Castelli dopo aver tentato di disfarsi di droga mentre era sotto controllo delle forze dell’ordine. Durante un controllo, ha cercato di nascondere o eliminare sostanze illecite, ma è stato comunque individuato e fermato dalla Polizia di Stato. L’arresto è avvenuto sul posto, e l’uomo è stato portato in centrale per gli accertamenti del caso. La vicenda si è svolta nel corso di un intervento di routine delle forze dell’ordine nella zona.

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VILLA CASTELLI - Cerca di liberarsi della droga in possesso, ma viene scoperto e arrestato dalla Polizia di Stato. È quanto accaduto a un giovane 36enne di Villa Castelli durante i servizi straordinari di controllo del territorio attuati dalla polizia di stato nella serata del 14 maggio. I fatti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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