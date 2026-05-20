Cerca di liberarsi della droga ma viene scoperto dalla polizia | scatta l' arresto

Un uomo è stato arrestato a Villa Castelli dopo aver tentato di disfarsi di droga mentre era sotto controllo delle forze dell’ordine. Durante un controllo, ha cercato di nascondere o eliminare sostanze illecite, ma è stato comunque individuato e fermato dalla Polizia di Stato. L’arresto è avvenuto sul posto, e l’uomo è stato portato in centrale per gli accertamenti del caso. La vicenda si è svolta nel corso di un intervento di routine delle forze dell’ordine nella zona.

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