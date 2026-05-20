Cerca di liberarsi della droga in possesso ma viene scoperto dalla polizia | scatta l' arresto
Durante un controllo di routine, un uomo ha cercato di disfarsi di sostanze stupefacenti, ma è stato comunque individuato e fermato dalla polizia. L’intervento si è svolto nel centro di un comune della provincia, dove gli agenti hanno notato comportamenti sospetti e hanno deciso di procedere a una perquisizione. La sostanza trovata è stata sequestrata, e l’uomo è stato portato in caserma, dove è stato arrestato. La vicenda ha avuto esito immediato con il trasferimento nel carcere locale.
VILLA CASTELLI - Cerca di liberarsi della droga in possesso, ma viene scoperto e arrestato dalla Polizia di Stato. È quanto accaduto a un giovane 36enne di Villa Castelli durante i servizi straordinari di controllo del territorio attuati dalla polizia di stato nella serata del 14 maggio. I fatti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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