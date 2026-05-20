Centrocampisti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 38ª giornata

Per la 38ª giornata di campionato, gli appassionati di fantacalcio trovano una guida dedicata ai centrocampisti, suddivisa in fasce di qualità e affidabilità. La lista include i giocatori più consigliati e quelli da evitare, con indicazioni chiare sui nomi da schierare e quelli da evitare. La divisione in categorie mira a facilitare le scelte di formazione, offrendo un quadro dettagliato delle prestazioni attese in questa ultima giornata di campionato. La guida si rivolge a chi vuole ottimizzare i propri risultati nel fantacalcio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Archiviata la 37ª giornata, la Serie A è pronta per l'ultimo turno della stagione. Dopo la divisione in fasce dei difensori e degli attaccanti, ecco la lista dei centrocampisti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 38ª giornata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 4 CENTROCAMPISTI DA PRENDERE ORA NEGLI SCAMBI AL FANTACALCIO Sullo stesso argomento Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 38ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesa Leggi anche: Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 28ª giornata Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 35ª giornataLa 35ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 1 maggio alle 20.45 con Pisa-Lecce e si chiuderà lunedì 4 maggio con Roma-Fiorentina (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e degli attaccanti, ... gazzetta.it Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce nella 7ª giornataLa 7ª giornata di Serie A si aprirà sabato 18 ottobre con le due sfide alle 15 Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona. Dopo la divisione in fasce dei difensori e degli attaccanti, ecco la lista dei ... gazzetta.it