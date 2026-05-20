Un cagnolino di razza volpino italiano, chiamato Fiocco, è stato trovato in condizioni di evidente trascuratezza presso un centro rieducativo per cani. Il cane, affidato alla struttura circa due mesi fa, presentava segni di malnutrizione e di scarsa igiene. Le autorità hanno avviato un'indagine per verificare eventuali irregolarità nella gestione della struttura e le condizioni di cura degli animali ospitati. La vicenda ha attirato l'attenzione su possibili criticità nel sistema di affidamento e tutela degli animali domestici.

Il cagnolino Fiocco, un volpino italiano che era stato affidato per circa due mesi in una struttura in Lunigiana secondo quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri Forestali e riportato nel decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Massa sarebbe invece stato detenuto "in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze ". Al momento della riconsegna alla proprietaria – assistita dall’avvocato Alessandra Margara, consigliere nazionale di LNDC Animal Protection – il cane risultava "sporco di feci secche su tutto il pelo tranne la testa, segno che veniva pulito molto raramente oltre che lasciato in un boxtrasportino molto spesso sporco di escrementi mai rimossi, aveva contratto la giardia, una grave enterite e una dermatite diffusa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro rieducativo per cani nei guai: "Cagnolino tenuto sporco e malato"

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