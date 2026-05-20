Centri di riabilitazione privati pressing sulla Regione | Basta rinvii sul contratto
Alcuni centri di riabilitazione privati chiedono alla Regione di evitare ulteriori rinvii nella definizione del nuovo contratto. La questione riguarda l’applicazione del contratto collettivo nazionale Aiop Sanità Privata, che riguarda le strutture ex articolo 26 della legge 8331978. Sono state avviate verifiche immediate per accertare lo stato di attuazione delle disposizioni e l’applicazione corretta delle normative vigenti nelle strutture coinvolte. La discussione si concentra sulla necessità di chiarimenti pratici e tempestivi.
Verifiche immediate sull’applicazione del contratto collettivo nazionale Aiop Sanità Privata nei centri di riabilitazione ex articolo 26 della legge 8331978. È l’impegno assunto dall’assessore regionale alla Salute Donato Pentassuglia nel corso dell’incontro svoltosi oggi in assessorato con le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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