Centri di riabilitazione privati pressing sulla Regione | Basta rinvii sul contratto

Alcuni centri di riabilitazione privati chiedono alla Regione di evitare ulteriori rinvii nella definizione del nuovo contratto. La questione riguarda l’applicazione del contratto collettivo nazionale Aiop Sanità Privata, che riguarda le strutture ex articolo 26 della legge 8331978. Sono state avviate verifiche immediate per accertare lo stato di attuazione delle disposizioni e l’applicazione corretta delle normative vigenti nelle strutture coinvolte. La discussione si concentra sulla necessità di chiarimenti pratici e tempestivi.

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