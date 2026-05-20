Cento volte al servizio degli altri | Donare sangue è un’abitudine

Ogni giorno, molte persone si recano nei centri trasfusionali per donare sangue, considerandolo un gesto abituale e quotidiano. La pratica, che richiede coraggio e dedizione, si ripete con costanza, passando da una donazione all’altra. Questo comportamento rappresenta un impegno personale che si ripete nel tempo, senza aspettarsi nulla in cambio, e si traduce in un contributo diretto a salvare vite umane. La continuità di queste donazioni testimonia una volontà di aiutare la comunità in modo semplice e pratico.

C’è chi il coraggio non lo riceve in dono, ma lo costruisce passo dopo passo, o meglio, donazione dopo donazione. È la storia di Alberto Fontanini, cittadino di Canova di Aulla, che alcuni giorni fa ha raggiunto l’incredibile traguardo delle 100 donazioni con l’Avis comunale di Fivizzano. Il percorso di Alberto non è stato privo di ostacoli. Iniziato come donatore nel lontano luglio 1994, dopo le prime esperienze si era allontanato per due anni, frenato da una comprensibile paura. Ma il desiderio di rendersi utile è stato più forte: Alberto è tornato e non si è più fermato, diventando un donatore costante di sangue e plasma, con una media di quattro donazioni l’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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La Mia Prima Donazione di Sangue | Come Diventare Donatore e Perché Farlo

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