Cent’anni di solitudine Parte 2 | data di uscita e trailer

Netflix ha annunciato ufficialmente la data di uscita della seconda e ultima parte di Cent’anni di solitudine, accompagnata dalla pubblicazione del primo teaser trailer. La serie televisiva, basata sul celebre romanzo, mostrerà gli eventi finali della storia della famiglia Buendía. La conferma dell’uscita è arrivata recentemente, mentre il trailer offre alcune immagini delle scene che chiuderanno la narrazione. La data di debutto è stata comunicata agli utenti e ai media.

Netflix ha finalmente rotto il silenzio: la seconda e ultima parte di Cent’anni di solitudine ha una data ufficiale, e con essa arriva anche il primo teaser trailer che ci dà un assaggio di come si concluderà la saga della famiglia Buendía. L’immagine simbolo è già eloquente: un albero spoglio, contrapposto a quello rigoglioso della prima parte, a anticipare la discesa verso il compimento della maledizione di Úrsula Iguarán. Il piano di uscita prevede sette nuovi episodi disponibili dal 5 agosto 2026, mentre il capitolo finale arriverà separatamente il 26 agosto 2026 sotto forma di episodio speciale dalla durata quasi cinematografica, diretto da Laura Mora. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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CENTANNI DI SOLITUDINE DI MARQUEZ . QUANDO LETTERATURA È PSICOANALISI SI INCONTRANO

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