Cena degustazione da CR21 Bistrot | la cucina contemporanea incontra i grandi vini di Marsala

Il 27 maggio, il CR21 Bistrot organizzerà una cena degustazione che unisce la cucina contemporanea a una selezione di vini provenienti da Marsala. L’evento è promosso in collaborazione con la storica azienda vinicola Curatolo Arini, situata nella città siciliana di Marsala. Durante la serata, saranno proposti piatti di alta cucina accompagnati da vini di produzione locale, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni vitivinicole dell’isola. La serata si svolgerà presso il locale situato in città.

Il prossimo 27 maggio, il CR21 ospiterà una serata dedicata all’incontro tra alta cucina e tradizione vitivinicola siciliana, in collaborazione con la storica Curatolo Arini di Marsala.L’evento si configura come un percorso degustativo pensato per valorizzare il legame tra territorio, tecnica e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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