Nel 2026 si terrà a Roma la seconda edizione di Celiakè?!, un evento itinerante che si concentra sul tema del senza glutine. Si tratta di un festival che coinvolge diverse location della città, offrendo un approfondimento sul mondo gluten free. La manifestazione si rivolge a un pubblico interessato a scoprire prodotti, ricette e innovazioni legate a questa alimentazione, con un calendario di iniziative che si svolgeranno nel corso dell'anno.

Cosa: Seconda edizione di Celiakè?!, il villaggio-festival itinerante dedicato al mondo gluten free.. Dove e Quando: Cascina di Sotto (Municipio XIV, Roma Monte Mario), il 16 e 17 maggio 2026.. Perché: Per celebrare la cucina senza glutine trasformandola in un’esperienza di pura condivisione, inclusione e alta qualità gastronomica.. Il mondo dell’alimentazione senza glutine ha vissuto un fine settimana di straordinaria vitalità nella Capitale. La seconda edizione di Celiakè?!, il villaggio-festival interamente dedicato al panorama gluten free, ha chiuso i battenti registrando numeri da record: oltre 10.000 ingressi in due soli giorni. Gli spazi di Cascina di Sotto, a Roma, si sono trasformati in un vibrante crocevia di sapori, dove l’inclusione è stata la vera protagonista. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Celiakè?! 2026: Il Senza Glutine Conquista Roma

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