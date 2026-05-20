Cefalù seconda giornata di sciopero dei medici dell' ospedale Giglio | Nessuna risposta dalla Fondazione
A Cefalù, i medici dell’ospedale Giglio hanno deciso di tornare in strada per la seconda giornata di protesta, prevista per venerdì 29 maggio. La motivazione dichiarata riguarda l’assenza di risposte da parte della Fondazione alle richieste avanzate dalla categoria. La protesta coinvolge la dirigenza medica dell’ospedale e si svolge senza che siano stati annunciati incontri o novità ufficiali da parte dell’ente gestore. La situazione si ripresenta dopo la prima giornata di sciopero, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi.
Tornano a scioperare i medici dell’ospedale Giglio di Cefalù. La seconda giornata di sciopero della dirigenza medica della Fondazione Giglio si terrà venerdì 29 maggio. I medici incroceranno le braccia per 24 ore per protestare contro il mancato rinnovo del contratto integrativo aziendale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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