Cefalù seconda giornata di sciopero dei medici dell' ospedale Giglio | Nessuna risposta dalla Fondazione

A Cefalù, i medici dell’ospedale Giglio hanno deciso di tornare in strada per la seconda giornata di protesta, prevista per venerdì 29 maggio. La motivazione dichiarata riguarda l’assenza di risposte da parte della Fondazione alle richieste avanzate dalla categoria. La protesta coinvolge la dirigenza medica dell’ospedale e si svolge senza che siano stati annunciati incontri o novità ufficiali da parte dell’ente gestore. La situazione si ripresenta dopo la prima giornata di sciopero, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi.

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