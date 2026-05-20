A Rezzo, il 20 maggio 2026, si è parlato di via Filzi a seguito di un’ordinanza firmata dall’amministrazione comunale. La dichiarazione di un esponente locale ha definito il documento come una conferma dell’inefficienza dell’attuale gestione. La questione riguarda un edificio ex scolastico che doveva essere trasformato in una caserma dei vigili, ma i lavori e le decisioni in merito sembrano ancora senza esito, alimentando le tensioni tra le parti coinvolte.

ARezzo, 20 maggio 2026 – Non c’è pace per via Filzi. Sul caso della ex scuola che doveva diventare caserma dei vigili interviene Ceccarelli. “Un disastro per coprire un altro disastro. L’ordinanza firmata oggi è la certificazione dell’inefficienza di questa amministrazione” “La notizia di oggi certifica quello che andiamo dicendo da tempo: il cantiere della Polizia Municipale in via Filzi rischia si divenire una bomba ecologica e amministrativa che testimonia l’inadeguatezza di questa amministrazione, a cui però devo riconoscere un merito: non appena propongo una soluzione ai problemi che hanno creato si attivano per attuarla. Era accaduto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ceccarelli su via Filzi: “L’ordinanza firmata è la certificazione dell’inefficienza di questa amministrazione”

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