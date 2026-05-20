In Texas si sta svolgendo una elezione che coinvolge due generazioni diverse del Partito Repubblicano, tra accuse di scandali e sospetti di complotti. La competizione mette di fronte candidati con storie e approcci distinti, portando alla luce tensioni interne e divergenze ideologiche. La sfida si svolge in un momento di grande attenzione mediatica, con i media che seguono da vicino lo sviluppo della campagna e le reazioni degli elettori. La tornata elettorale si inserisce in un quadro più ampio di dinamiche politiche nazionali.

Tra scandali e complotti si sfidano due generazioni molto diverse del Partito Repubblicano, e un seminarista presbiteriano di cui sentiremo parlare Le primarie in corso in Texas per scegliere i candidati a un seggio al Senato sono una sintesi di tutta la politica nazionale statunitense. È una storia che contiene i contrasti fra Democratici e Repubblicani e le loro divisioni interne, la scarsa popolarità del presidente Donald Trump ma anche la sua influenza ancora enorme, il voto delle cosiddette “minoranze” – che in Texas non sono più tali – e un buon numero di scandali e complotti. Il tutto in uno stato a maggioranza conservatrice ma che sta cambiando molto, e in cui da tempo a ogni elezione una vittoria clamorosa dei Democratici viene presentata come plausibile, anche se poi non avviene. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è un’elezione in Texas che ha dentro tutta la politica americana

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SHOCKING New Polls: Texas Senate Race Nearly TIED

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