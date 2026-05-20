Irene Fallani ha pubblicato il suo secondo singolo, intitolato “Più Vera”. Il brano è caratterizzato da un tono intenso ed elegante, e mette in evidenza temi come l’autenticità, la consapevolezza e la forza interiore. La cantante, nota per il suo stile musicale, ha deciso di tradurre in musica questa sua nuova creazione, confermando la sua presenza nel panorama musicale contemporaneo. “Più Vera” rappresenta una delle sue ultime uscite discografiche, che ha già attirato l’attenzione degli ascoltatori.

Irene Fallani torna sulla scena musicale con “Più Vera”, il suo secondo singolo: un brano intenso, elegante e profondamente umano che mette al centro il valore dell’autenticità, della consapevolezza e della forza interiore. Dopo l’esordio con “Confusa di Felicità”, l’artista toscana prosegue un percorso musicale coerente e personale, capace di trasformare esperienze di vita reali in parole e melodie che parlano a chi ascolta senza filtri. La voce di Irene Fallani porta con sé la sensibilità di una donna matura, che conosce il peso delle scelte, delle cadute e delle rinascite. In “Più Vera” non c’è artificio, ma un racconto sincero fatto di introspezione e verità emotiva. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - C’è una forza silenziosa dentro “Più Vera”: Irene Fallani la trasforma in musica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Non più tabù, ma una scelta: i capelli grigi stanno dando inizio a una vera rivoluzione (silenziosa). Scopriamo perché

Il rapporto dell’Oil in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro rivela una strage silenziosa: 840.000 decessi all'anno per stress e ambienti tossici. Un'emergenza che colpisce con ancora più forza l’universo femminileUna mail che arriva mentre si sta cucinando, una telefonata di lavoro che accompagna il tragitto verso la scuola, un whatsapp mentre si fa la spesa.

C’è qualcosa di surreale nel vedere Vladimir Putin che una mattina si alza, si guarda allo specchio e decide di fare il mediatore per l’Europa. Come se l’incendiario del palazzo si presentasse poi con la pettorina della protezione civile. E infatti perfino in Germa x.com

Jashari a TeleLombardia: Non penso che abbiamo ancora visto il vero Jashari. Penso che la gente vedrà il vero me quando avrò più condizione fisica e più minuti nelle gambe. Ma sono felice che abbiamo vinto questa partita. Tifosi rossoneri, grazie per tutto i reddit

C’è solo una forza più distruttiva del Male, la propaganda del MaleC’è solo una forza più distruttiva del Male, la propaganda del Male. Nel libro dell’Apocalisse, Giovanni Evangelista, ultimo apostolo in vita alla fine del primo secolo dopo Cristo, si accomiata quasi ... avvenire.it