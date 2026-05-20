Oggi, un calciatore italiano potrebbe sollevare la coppa dell'Europa League come capitano della sua squadra. Vincenzo Grifo, nato nel 1993 a Pforzheim, ha origini siciliane: la sua famiglia proviene da Naro, un piccolo paese in provincia di Agrigento. Negli anni '60, molti abitanti di quel comune si trasferirono in Baden-Württemberg per lavorare come gastarbeiter. La sua carriera nel calcio lo ha portato a rappresentare un collegamento tra Italia e Germania.

Vincenzo Grifo è nato a Pforzheim nel 1993, ma la sua famiglia viene da Naro, paesino in provincia di Agrigento da cui negli anni '60 mezza Sicilia migrava in Baden-Württemberg coi contratti dei Gastarbeiter. Dal 2019 gioca al Friburgo, di cui è capitano e di cui in questa stagione è diventato il miglior marcatore di sempre, 106 gol. Mercoledì 20 maggio al Be?ikta? Park di Istanbul si gioca la finale di Europa League tra il suo Friburgo e l'Aston Villa, e se le cose si mettono per il verso giusto sarà lui ad alzare la coppa. Italiano e capitano: in una stagione di funerale per il pallone italiano la cosa va rimarcata, per tirarci su un po' il morale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - C'è un italiano che oggi potrebbe alzare la coppa dell'Europa League da capitano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pensioni 2026 Italia BOOM | Nuovi Pagamenti Straordinari | Tutto Quello da Sapere

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Europa League: Bologna battuto dall’Aston Villa (4-0) anche in Inghilterra. Italiano esce dalla Coppa

Il fallimento del calcio italiano: I numeri flop in Champions League e la lezione dell’Europa – VIDEOMateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!».

Con una rete in apertura e un'altra in chiusura di 1° tempo la Roma si prende la vittoria sul campo del Bologna: Malen trova l'11° gol in Serie A in sole 14 presenze e serve l'assist per il 2-0 di El Aynaoui La squadra di Italiano paga le disattenzioni difensive e x.com

Un italiano in finale di Europa League, Grifo: Orgoglioso di rappresentare il mio PaeseNon vedo l’ora di iniziare questa partita domani. C’è un italiano in finale di Europa League, è Vincenzo Grifo che la giocherà con il suo Friburgo: Sono molto orgoglioso, è molto bello poter rappre ... tuttomercatoweb.com

C’è un fazzoletto di terra spagnola nelle tre finali europee di calcioA contendersi Champions, Europa e Conference League in finale ci sono quattro allenatori su sei nati nel Nord della penisola iberica. Breve storia di Luis Enrique, Arteta, Emery e Pérez ... tempi.it

Verso l'Europa League, struzzo d'Italia reddit