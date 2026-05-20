C' è un italiano che oggi potrebbe alzare la coppa dell' Europa League da capitano
Oggi, un calciatore italiano potrebbe sollevare la coppa dell'Europa League come capitano della sua squadra. Vincenzo Grifo, nato nel 1993 a Pforzheim, ha origini siciliane: la sua famiglia proviene da Naro, un piccolo paese in provincia di Agrigento. Negli anni '60, molti abitanti di quel comune si trasferirono in Baden-Württemberg per lavorare come gastarbeiter. La sua carriera nel calcio lo ha portato a rappresentare un collegamento tra Italia e Germania.
Vincenzo Grifo è nato a Pforzheim nel 1993, ma la sua famiglia viene da Naro, paesino in provincia di Agrigento da cui negli anni '60 mezza Sicilia migrava in Baden-Württemberg coi contratti dei Gastarbeiter. Dal 2019 gioca al Friburgo, di cui è capitano e di cui in questa stagione è diventato il miglior marcatore di sempre, 106 gol. Mercoledì 20 maggio al Be?ikta? Park di Istanbul si gioca la finale di Europa League tra il suo Friburgo e l'Aston Villa, e se le cose si mettono per il verso giusto sarà lui ad alzare la coppa. Italiano e capitano: in una stagione di funerale per il pallone italiano la cosa va rimarcata, per tirarci su un po' il morale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Pensioni 2026 Italia BOOM | Nuovi Pagamenti Straordinari | Tutto Quello da Sapere
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Europa League: Bologna battuto dall’Aston Villa (4-0) anche in Inghilterra. Italiano esce dalla Coppa
Il fallimento del calcio italiano: I numeri flop in Champions League e la lezione dell’Europa – VIDEOMateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!».
Per la Champions si fa dura, ora la priorità è mettersi Como e Atalanta alle spalle Il Romanista (F.Pastore) Da quinti in Europa League, da sesti solo se la Coppa Italia va a chi ci precede Un mese in volata. L’imperativo è riconquistare l’Europa. Da quale porta facebook
Con una rete in apertura e un'altra in chiusura di 1° tempo la Roma si prende la vittoria sul campo del Bologna: Malen trova l'11° gol in Serie A in sole 14 presenze e serve l'assist per il 2-0 di El Aynaoui La squadra di Italiano paga le disattenzioni difensive e x.com
Un italiano in finale di Europa League, Grifo: Orgoglioso di rappresentare il mio PaeseNon vedo l’ora di iniziare questa partita domani. C’è un italiano in finale di Europa League, è Vincenzo Grifo che la giocherà con il suo Friburgo: Sono molto orgoglioso, è molto bello poter rappre ... tuttomercatoweb.com
C’è un fazzoletto di terra spagnola nelle tre finali europee di calcioA contendersi Champions, Europa e Conference League in finale ci sono quattro allenatori su sei nati nel Nord della penisola iberica. Breve storia di Luis Enrique, Arteta, Emery e Pérez ... tempi.it
Verso l'Europa League, struzzo d'Italia reddit