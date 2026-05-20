Antonio Conte, ex allenatore del Napoli, ha lasciato la squadra e il suo addio ha suscitato un ampio dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Secondo quanto riportato dal Corriere, il tecnico potrebbe decidere di prendersi un anno di pausa prima di tornare ad allenare. La notizia ha generato commenti e reazioni sui social e tra gli appassionati di calcio, mentre si discute sulle sue future scelte professionali. La decisione di Conte è ancora in fase di valutazione e non ci sono conferme ufficiali.

2026-05-20 08:56:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: NAPOLI – Nella smorfia di passione e tristezza di Antonio Conte, l’addio a Napoli fa 91. La numerazione tradizionale, per la verità, dice che la paura fa 90 e poi si ferma, ma in questo caso non c’è più nulla da temere: la Champions è stata raggiunta, la ciliegina è il secondo posto e non resta che l’amore per una città che ha segnato la sua vita. Conte andrà via con un anno d’anticipo rispetto al contratto: ha deciso un mese fa e lo ha comunicato al club. Domenica saluterà il Maradona, ormai non è più un segreto, è caduto anche l’ultimo velo che lui stesso aveva cercato di calare sul discorso di Pisa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Conte è stanco, potrebbe anche fermarsi un anno dopo l’addio al Napoli

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