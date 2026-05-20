Cdp ed Eief focus sul futuro del risparmio delle famiglie italiane

Da ildenaro.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cdp ed Eief hanno avviato un confronto sul risparmio delle famiglie italiane e sul suo ruolo nell’economia nazionale. Il risparmio delle famiglie è considerato un elemento distintivo dell’economia del paese e rappresenta una risorsa importante. Le due organizzazioni si sono concentrate sulle possibilità di sviluppare e valorizzare questa risorsa per rafforzare la posizione competitiva del Sistema-Paese. Il dialogo si è concentrato sulle potenzialità future di questa forma di risparmio e sul suo impatto sul tessuto economico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il risparmio delle famiglie come asset che contraddistingue l’economia  dell’Italia e le cui potenzialità rappresentano una fondamentale leva per accrescere la competitività  del Sistema-Paese. Questi i temi al centro del dibattito promosso da Cassa depositi e rpestiti e ospitato nella sede dell’Istituto Einaudi per l’economia e la finanza.  I lavori sono stati aperti dagli interventi di Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cdp, e Dario  Scannapieco, ad di Cdp, con il saluto istituzionale di Daria Perrotta,  Ragioniere generale dello Stato. L’incontro è proseguito con un confronto focalizzato sugli  argomenti chiave del volume “ Famiglie e risparmio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Cdp, un incontro sulle nuove tendenze del risparmio in ItaliaIl risparmio delle famiglie come asset che contraddistingue l’economia dell’Italia e le cui potenzialità rappresentano una fondamentale leva per...

Vertice in Regione sul futuro delle nevi ciociare: focus sul rilancio di Campocatino e Campo StaffiIl futuro delle stazioni sciistiche della provincia di Frosinone è stato al centro di un importante tavolo di confronto svoltosi ieri presso la sede...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web