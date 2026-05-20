Cdp ed Eief focus sul futuro del risparmio delle famiglie italiane

Cdp ed Eief hanno avviato un confronto sul risparmio delle famiglie italiane e sul suo ruolo nell’economia nazionale. Il risparmio delle famiglie è considerato un elemento distintivo dell’economia del paese e rappresenta una risorsa importante. Le due organizzazioni si sono concentrate sulle possibilità di sviluppare e valorizzare questa risorsa per rafforzare la posizione competitiva del Sistema-Paese. Il dialogo si è concentrato sulle potenzialità future di questa forma di risparmio e sul suo impatto sul tessuto economico.

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