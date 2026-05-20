Cdp ed Eief focus sul futuro del risparmio delle famiglie italiane
Cdp ed Eief hanno avviato un confronto sul risparmio delle famiglie italiane e sul suo ruolo nell’economia nazionale. Il risparmio delle famiglie è considerato un elemento distintivo dell’economia del paese e rappresenta una risorsa importante. Le due organizzazioni si sono concentrate sulle possibilità di sviluppare e valorizzare questa risorsa per rafforzare la posizione competitiva del Sistema-Paese. Il dialogo si è concentrato sulle potenzialità future di questa forma di risparmio e sul suo impatto sul tessuto economico.
Il risparmio delle famiglie come asset che contraddistingue l’economia dell’Italia e le cui potenzialità rappresentano una fondamentale leva per accrescere la competitività del Sistema-Paese. Questi i temi al centro del dibattito promosso da Cassa depositi e rpestiti e ospitato nella sede dell’Istituto Einaudi per l’economia e la finanza. I lavori sono stati aperti dagli interventi di Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cdp, e Dario Scannapieco, ad di Cdp, con il saluto istituzionale di Daria Perrotta, Ragioniere generale dello Stato. L’incontro è proseguito con un confronto focalizzato sugli argomenti chiave del volume “ Famiglie e risparmio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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