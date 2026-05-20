Cavallo parato appello al vescovo | Non fate morire la storica tradizione brindisina
Un movimento locale ha scritto una lettera aperta all’arcivescovo di Brindisi, chiedendo di mantenere viva la tradizione del cavallo parato durante la processione del Corpus Domini. La richiesta deriva dal timore che questa usanza, radicata nella storia della città, possa essere abbandonata o dimenticata. La lettera sottolinea l’importanza di preservare questa tradizione, considerata parte integrante della cultura e delle celebrazioni religiose locali, mentre la festività si avvicina.
Riceviamo a pubblichiamo una lettera aperta all’arcivescovo di Brindisi, monsignor Giovanni Intini, da parte del Movimento popolare “Tuteliamo la storica processione del Corpus Domini col cavallo parato”La solennità del Corpus Domini si può dire che è ormai alle porte. Cittadini, turisti e fedeli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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