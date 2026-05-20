Cassino madre di tre figli senza residenza | Così diventa impossibile garantire loro anche i servizi essenziali

Una madre di tre figli senza residenza stabile afferma che la mancanza di documenti e di una dimora regolare rende difficile assicurare ai figli anche i servizi più basilari. La situazione evidenzia come le difficoltà amministrative possano influenzare concretamente la vita quotidiana delle famiglie più vulnerabili. La questione si inserisce in un quadro di problematiche più ampio, legato alla gestione dei permessi di soggiorno e all’accesso alle risorse essenziali.

C’è una fragilità che spesso resta invisibile, nascosta dietro pratiche burocratiche, documenti mancanti e situazioni abitative irregolari. Ma quando nel mezzo ci sono dei bambini, e soprattutto minori con disabilità, ogni ritardo o difficoltà amministrativa rischia di trasformarsi in un problema. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Pregnant with CEO's baby after a drunk night, but his love hides a blood feud for her mother!

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