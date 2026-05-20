Cassa Edile decontribuzione per le imprese | saranno restituiti 1,3 milioni di euro
La Cassa Edile ha annunciato che quest’anno sarà restituito alle imprese associate un totale di circa 1,3 milioni di euro. Questa somma deriva dalle residue per i servizi destinati alle aziende, che verranno ripartite come decontribuzione sui futuri versamenti. La ripartizione coinvolge tutte le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile, che riceveranno una quota proporzionale di questa restituzione. La decisione riguarda esclusivamente le imprese iscritte e riguarda i fondi disponibili.
Anche quest’anno sarà possibile restituire alle imprese associate circa un milione e trecentomila euro delle somme residue per i servizi a loro destinati, somme che verranno ripartite come decontribuzione dei futuri versamenti tra tutte quelle regolarmente iscritte alla Cassa Edile. “Grazie ad. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Cassa Edile di Capitanata: premialità alle aziende più virtuose per complessivi 500mila euroPer il secondo anno Cassa Edile di Capitanata erogherà la premialità alle imprese associate per 500mila euro, importo quasi raddoppiato rispetto allo...
Sant’Antimo, maxi sequestro da 8 milioni di euro: nel mirino imprenditore edile e della sanità privataMaxi operazione dei Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) di Napoli che, nella mattinata odierna, hanno eseguito un provvedimento...