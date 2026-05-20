Cassa Edile decontribuzione per le imprese | saranno restituiti 1,3 milioni di euro

La Cassa Edile ha annunciato che quest’anno sarà restituito alle imprese associate un totale di circa 1,3 milioni di euro. Questa somma deriva dalle residue per i servizi destinati alle aziende, che verranno ripartite come decontribuzione sui futuri versamenti. La ripartizione coinvolge tutte le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile, che riceveranno una quota proporzionale di questa restituzione. La decisione riguarda esclusivamente le imprese iscritte e riguarda i fondi disponibili.

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