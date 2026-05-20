Nel caso Trevallion-Birmingham emergono quindici criticità riguardanti la perizia sui minori coinvolti. Tra le questioni principali, si sollevano dubbi sulla validità dell’esame, dato che non risulta che i minori siano stati ascoltati durante la valutazione. Inoltre, si evidenzia come lo stile di vita ecosostenibile sia stato definito come patologico nella relazione. Questi elementi sollevano interrogativi sulla metodologia adottata e sulla credibilità complessiva della perizia presentata nel procedimento.

? Punti chiave Come può una perizia essere valida senza aver mai ascoltato i minori?. Perché lo stile di vita ecosostenibile è stato giudicato come patologico?. Quali sono le 15 criticità metodologiche che invalidano la diagnosi ufficiale?. Chi dovrà rispondere delle gravi lacune riscontrate nella consulenza tecnica?.? In Breve Consulenti Cantelmi e Aiello evidenziano 15 criticità metodologiche nel documento di 300 pagine.. La difesa contesta l'assenza di ascolto e osservazione diretta dei minori coinvolti.. Test psicodiagnostici somministrati in condizioni inadeguate secondo i rilievi di Cantelmi e Aiello.. Critiche al pregiudizio verso homeschooling e stile di vita ecosostenibile della famiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Trevallion-Birmingham: 15 criticità sulla perizia ai minori

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Famiglia nel bosco. «Perizia nulla per gravi carenze e per conclusioni ideologiche»

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